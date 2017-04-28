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Папа римский побывал в каирской церкви, где произошел теракт

Общество
28 апреля, 22:28 UTC+3 КАИР Александр Елистратов, Вера Щербакова

Атака была осуществлена в декабре прошлого года, она унесла жизни 29 человек

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КАИР, 28 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов, Вера Щербакова/. Папа римский Франциск в ходе своего апостольского визита в Каир побывал в церкви на территории коптского соборного комплекса, где 11 декабря прошлого года был совершен теракт, унесший жизни 29 человек. Глава Римско-католической церкви вместе с коптским патриархом Тавадросом II после совместной молитвы почтил память погибших.

По итогам встречи два религиозных лидера подписали совместную декларацию, в которой подтвердили, что католическую и православную коптскую церкви связывают давние отношения дружбы и братства, основанные на единых корнях в первые века христианства. "Эти общие корни и опыт, предшествовавший разделению церквей, сегодня приобретают особое значение для восстановления полного единения, основанного на общей молитве и любви", - говорится в документе, распространенном службой печати Святого престола.

В частности, в декларации указывается о стремлении к единству, "вдохновленному молитвой". "В связи с этим мы будем укреплять наши общие корни через общую молитву Господу и вести поиск единой даты празднования Пасхи. Пока же мы идем к этому благословенному дню, когда сможем воссоединиться на общей службе, мы будем сотрудничать в разных сферах, поддерживая общие ценности", - указывается в документе.

Особое внимание иерархи уделили судьбе всех христиан в Египте и на всем Ближнем Востоке, где они подвергаются преследованиям за свою веру.

Понтифик не впервые высказывает идею о возможном объединении даты Пасхи, которая не всегда совпадает по католическому и православному календарю. При этом глава Римско-католической церкви готов пойти на определенные уступки. В частности, это - один из пунктов его экуменизма. В феврале прошлого года он стал первым папой римским, встретившимся лично с патриархом Московским и Всея Руси.

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Теракт в соборном комплексе в Каире
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Франциск (папа римский)
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