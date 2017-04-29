Экологическая акция "Лес Победы" в Подмосковье может собрать до 100 тыс. участников

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Экологическая акция "Лес Победы", в ходе которой будет высажено несколько сот тысяч деревьев, пройдет 29 апреля во всех муниципалитетах Московской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Московской области, акция, приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, может собрать до 100 тысяч участников.

Главное мероприятие акции пройдет возле деревни Красный Поселок в городском округе Истра. Как ожидается, здесь для высадки деревьев соберутся не менее 5 тысяч человек, в числе которых будет и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всего же для проведения акции подготовлены 81 участок на землях гослесфонда, а также 961 площадка в населенных пунктах. В местах проведения акции будет организована выдача инвентаря и посадочного материала. По информации комитета лесного хозяйства Подмосковья, для участников акции подготовлено около 1,3 млн саженцев сосны, ели и дуба, которые будут высаживаться на землях лесного фонда, а также плодовых деревьев и кустарников, которые будут высажены в городах и поселках.

"Никакой регистрации для участия в этом мероприятии проходить не нужно. Инвентарь и саженцы выдадут на месте бесплатно", - пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Общая площадь высадки, по расчётам специалистов, должна составить более 630 гектаров. Заготовлено 22 210 ведер и 16 254 лопаты. Отрадно, что все саженцы выращены в лесопитомниках Московской области", - добавил представитель пресс-службы. Он также уточнил, что на интернет-сайте комитета лесного хозяйства региона специально для акции создана интерактивная карта площадок, размещенная по адресу http://klh.mosreg.ru/maps/akcii/ .

"На некоторых площадках будут организованы сцены, где будут выступать творческие коллективы. Мы надеемся, что хорошая погода, которую обещают синоптики, привлечет жителей и гостей Подмосковья и подарят им радость от важного и полезного дела", - резюмировал представитель пресс-службы.