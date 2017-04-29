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На Рогожском кладбище будет воздвигнут поклонный крест московским старообрядцам

Общество
29 апреля, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Установка памятного знака приурочена к празднованию Недели святых Жен-мироносиц

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий проведет освящение обелиска и поклонного креста на Рогожском кладбище в Москве в честь похороненных здесь первых старообрядцев, сообщили ТАСС в пресс-службе Рогожской слободы.

"Митрополит вместе с духовенством и верующими установит и освятит крест и мемориальную табличку в память о первых захороненных старообрядцах, умерших от чумы еще во времена царствования Екатерины II. Тогда старообрядцам дали небольшое место возле Рогожской заставы в качестве кладбища, возле которого и вырос впоследствии целый старообрядческий поселок", - рассказал руководитель пресс-службы Роман Аторин.

Установка памятных знаков приурочена к празднованию Недели святых Жен-мироносиц, в рамках которой запланирована обширная культурная программа. "В воскресенье, 30 августа, на территории Рогожской слободы в полдень начнет работу ярмарка. Со всех краев нашей Родины туда съедутся мастера народных промыслов. Они представят игрушки, предметы быта, церковную утварь, изделия народных промыслов, свечи, иконы. Для всех желающих будет работать полевая кухня, организованная казаками Рогожской станицы", - сообщил он.

"Неделя Жен-Мироносиц - самый открытый и самый "светский" праздник в старообрядчестве. Мы приглашаем всех желающих", - добавил Аторин. Праздник проводится по случаю особо чтимой старообрядцами даты - Недели святых Жен- мироносиц. В 1905 году был опубликован указ императора Николая II о даровании всем россиянам религиозных свобод и веротерпимости, положивший конец 250-летним гонениям на приверженцев традиционной богослужебной традиции.

В этот день пройдет день открытых дверей Московского старообрядческого духовного училища и организован вечер духовных песнопений. А в понедельник, по приглашению местных старообрядцев, состоится паломническая поездка в Калугу, где расположено немало старообрядческих храмов.

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