Российские деятели науки и искусства удостоены японского ордена Восходящего солнца

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Известные российские деятели науки и искусства, а также журналист-международник удостоены японского Ордена Восходящего солнца различных степеней. Они награждены по случаю национального праздника - Дня Сёва, посвященного предыдущему, ныне покойному японскому императору.

В списке награжденных президент Ярославского государственного медицинского университета Юрий Новиков, главный научный сотрудник центра азиатско-тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Елена Леонтьева. Удостоены ордена худрук петербургской джазовой филармонии, выдающийся джазмен Давид Голощёкин и генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова Валерий Щадрин, а также народная артистка СССР и России, грузинская балерина Нина Ананиашвили.

Среди награжденных числится также известный журналист-международник, обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников, чьи репортажи из Китая, Японии и Великобритании, по признанию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в свое время были "окном в мир" для миллионов людей. Широко известна его книга "Ветка сакуры", которую хорошо знают даже японцы.

В общей сложности орденами награждены 29 апреля свыше 4 тысяч человек. Среди них - 105 иностранцев из 45 государств и территорий, которые, по мнению Токио, внесли особый вклад в мировую культуру и развитие отношений с Японией. Среди них, например южноафриканский биолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2002 года Сидней Бреннер и бразильский футболист японского происхождения Сержио Этиго.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены более 50 граждан СССР и России - в основном, деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Среди них - музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, режиссер Юрий Любимов.