Жилье для жителей сгоревшего иркутского поселка будет построено до 30 сентября

БУБНОВКА /Иркутская область/, 29 апреля. /ТАСС/. Жилье для жителей поселка Бубновка, где в результате пожара сгорело 59 домов из 88, будет построено до 30 сентября этого года. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков на встрече с жителями Бубновки в Иркутской области. Сюда он прилетел из Бурятии, где накануне пожар уничтожил более 20 строений в одном населенном пункте.

"Сейчас основной вопрос - это обеспечение жильем тех, кто остался без крова, он уже прорабатывается. До 30 сентября этого года мы планируем восстановить жилье", - сказал Пучков. Он подчеркнул, что каждая семья будет принимать решение самостоятельно по варианту будущего жилья. "Также мы будем решать, что делать с оставшимися в поселке домами", - сообщил глава МЧС.

Он сказал, что для пострадавшего населения развернуты пункты временного размещения. "Я рекомендую вам там пока жить, в пунктах временного размещения компенсируется и питание, и проживание", - отметил Пучков.