Полиция Петербурга обеспечила правопорядок в городе при попытке незаконной акции оппозиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли попытку группы численностью около 100 человек нарушить общественный порядок в ходе несанкционированной акции оппозиции в центре города. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"У станции метро "Горьковская" в Петроградском районе Санкт-Петербурга группой граждан около 150 человек была произведена попытка проведения несанкционированной акции, - говорится в официальном сообщении пресс-службы главка. - Участников мероприятия сотрудники полиции по громкой связи предупредили о несогласованности данного действия, часть граждан разошлась. Однако около 100 человек предприняли попытку нарушить общественный порядок, несмотря на неоднократные законные требования сотрудников полиции". "Данные противоправные действия были пресечены полицейскими", - сказали в ГУ МВД.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, действия полиции по недопущению нарушения общественного порядка не причинили неудобства гулявшим в саду жителям города. Все это время рядом в обычном режиме работали экскурсионные автобусы и приходили туристы организованными группами со стороны Петропавловской крепости.