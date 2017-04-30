Папа римский высказался за разрешение конфликтов дипломатическим путем

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ВАТИКАН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск считает дипломатию и переговоры единственно возможным способом разрешения конфликтов при ведущей роли ООН. Об этом глава Римско-католической церкви заявил, отвечая на вопросы журналистов своего пула по дороге в Рим из Каира, где он был с двухдневным визитом.
"Я думаю, что разрешать конфликты нужно дипломатическим путем и через переговорный процесс. Когда я говорил о "фрагментарной третьей мировой войне" я имел в виду эту концентрацию напряжения в точках, где уже было жарко. Ситуация в КНДР накалилась слишком", - сказал Франциск.
"Но остановимся, будем искать дипломатическое решение, - продолжил он. - Речь идет о будущем человечества. Сегодня война может уничтожить его добрую часть, культуру. Это было бы ужасно".
"Думаю, ООН должна вернуть себе ведущую роль", - подчеркнул понтифик.