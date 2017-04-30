СК начал проверку застройки Молодинского поля в Подмосковье сборочными цехами

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи подмосковного управления СК приступили к проверке по факту застройки сборочными цехами Молодинского поля, места знаменательного сражения 16-го века. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.
В пресс-службе ГСУ напомнили, что один из федеральных каналов сообщил о том, что коммерческая строительная компания из Санкт-Петербурга выкупила 55 гектаров исторической земли у разорившейся фермы и собирается создать там сборочные цеха, промышленный комплекс построят прямо на поле, где произошло сражение. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры попросило придать Молодинскому полю статус охранной зоны и провести там масштабные раскопки.
"В рамках проверки следователями будет дана всесторонняя правовая оценка действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также вопросам, связанным с отчуждением земель в пользу компании", - сообщили в ГСУ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Село Молоди расположено в Чеховском районе Московской области, относится к сельскому поселению Любучанское. В 1572 году у села Молоди произошла знаменательная битва в противостоянии Русского государства и Крымского ханства, в которой войска под командованием князя Михаила Воротынского разгромили войско крымских татар и турок.