В Гродно пройдет фестиваль славянских боевых искусств, посвященный Дню Победы

МИНСК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Международный фестиваль славянских боевых искусств, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 7-8 мая возле Кургана Славы в Гродно. По замыслу организаторов, как пишет газета "Гродненская правда", он должен продемонстрировать величие славянского боевого духа и нерушимого славянского единства.

Начнется спортивный праздник с общего построения, митинга. Участники фестиваля почтят память павших героев возложением венков и цветов к Кургану Славы.

"Затем борцы спортивных объединений, армейских и милицейских подразделений из Белоруссии, России, Украины и ближнего зарубежья, примут участие в состязании по боевым искусствам, - отмечают организаторы. - Этот вид спорта воспитывает стойкость и мужество, которые показали наши отцы, деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения к героическому прошлому старшего поколения".

Представители профессиональных команд продемонстрируют мастерское владение оружием, с которым защищали свою землю от врага славяне еще в Средневековье, сражение на мечах, искусство рукопашного боя.

В программе спортивного праздника турнир по историческому фехтованию "Щит-меч", соревнования лучников, показательные выступления казачьего конно-спортивного клуба "Ермак". Состоится традиционный рукопашный бой "стенка на стенку".

Все желающие смогут помериться силами, участвуя в различных играх и забавах. На территории праздника будут организованы выставки работ народных мастеров. Завершится он выступлением ансамбля русской казачьей песни "Раздолье".

Среди организаторов фестиваля гродненские власти, местная казачья организация, областная организация общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане", Белорусское общественное объединение "Русь", объединение "Клуб славянских единоборств "Аридан".