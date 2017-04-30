Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу

ВАРШАВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Мотоциклисты международного клуба "Ночные волки", совершающие мотопробег "Дороги Победы - на Берлин", прибыли в Польшу, чтобы почтить в Варшаве и других городах республики память солдат, погибших при освобождении этой страны от фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в польском отделении клуба.

Последние несколько лет представителям клуба "Ночные волки" из России не удавалось пересечь белорусско-польскую границу. Пограничники и МИД страны аргументировал это решение не пропускать российских байкеров в Польшу соображениями безопасности. В этом году проблем на КПП не возникло, так как, согласно плану пробега, границу пересекали только участники марша с европейскими паспортами. "Все, кто должен был пройти границу, ее прошли", - сообщили в пресс-службе польских "Ночных волков".

В данный момент колонна мотоциклистов путешествует по Польше с флагами России, Польши и другими штандартами под музыкальное сопровождение песен военных лет.

Ранее президент международного мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов сообщил, что с проблемами столкнулись участники мотопробега, которые собирались въехать на территорию Польши из Калининградской области. "У меня есть информация, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники целенаправленно искали среди мотоциклистов "Ночных волков", сверяя все мотоциклы по номерам и разворачивая ребят на границе", - заявил Залдостанов, сообщает "Вечерний Брест".

Международный мотомарш "Дороги Победы - на Берлин 2017" стартовал 27 апреля в Москве. За минувшие три дня его участники пересекли Смоленскую область и Белоруссию, посетив по маршруту следования различные места памяти. В Польше мотоциклисты также посетят Вроцлав, где возложат цветы к памятнику жертвам УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и на кладбище офицеров Советской армии, а также Освенцим, где намерены почтить память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого колонна отправится в Словакию. 9 мая байкеры встретят в столице Германии.