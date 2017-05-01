Первомай на Дальнем Востоке: "Колонна будущего", народные гуляния и массовый танец

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая. /ТАСС/. Сотни тысяч человек во всех регионах Дальнего Востока празднуют Первомай традиционными демонстрациями, митингами и народными гуляниями. Только в Якутии в демонстрациях приняли участие более 200 тыс. человек. Массовые шествия прошли во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и других городах. В Якутcке после демонстрации на главной площади города все желающие станцевали осуохай - национальный круговой танец.

Праздничное настроение "поддержала" погода: в Амурской области, Приморье, Хабаровском крае и Забайкалье было по-летнему тепло, и даже в северных регионах - на Камчатке и в Якутии - выглянуло солнце, растопив еще лежащий кое-где снег. О том, как празднуют Первомай в регионах Дальнего Востока - в материале корреспондента ТАСС.

"Колонна будущего" востока страны

"Колонна будущего" впервые открыла первомайскую демонстрацию во Владивостоке. В ее рядах прошли более тысячи человек - многодетные, приемные, опекунские и молодые семьи, представители общественных организаций, занимающихся охраной материнства и детства, а также волонтеры, которые готовятся работать на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. "Мы рады находиться здесь. Настроение такое же отличное, как и погода! Я считаю, что появление такой колонны - знак особого внимания со стороны краевых властей к таким семьям, как наша", - убежден Андрей Левицкий - глава многодетной семьи, пришедший на демонстрацию с четырьмя приемными детьми.

По предварительным подсчетам администрации Приморского края, в первомайской демонстрации во Владивостоке приняли участие более 20 тыс. жителей региона, которые прошли по традиционному маршруту: по вантовому мосту через бухту Золотой Рог и центральным улицам города. Приблизительно такое же число жителей Владивостока воспользовались редкой возможностью прогуляться во вантовому мосту, который доступен для пеших прогулок только в Первомай.

Не меньше людей приняли участие в первомайских демонстрациях на Камчатке. "На митинги и шествия по всей Камчатке собрались около 30 тыс. человек. При этом, 25 тыс. человек собрались на главной площади Петропавловска-Камчатского", - рассказала пресс-секретарь управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова. Проход каждой из 20 колонны по площади имени В. И. Ленина сопровождался рассказом об отрасли, которую представляют трудящиеся.

35 тыс. человек вышли на демонстрацию в Хабаровске, сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор края Вячеслав Шпорт в своем выступлении на предшествующем шествию митинге на площади Ленина назвал регион - регионом-тружеником. Он напомнил, что в крае созданы механизмы опережающего развития - ТОР, свободный порт - и социальным партнером в реализации проектов развития стали профсоюзы.

Праздник в Хабаровске продолжился на набережной Амура. У памятника Маршалу Советского Союза играет духовой оркестр Восточного военного округа. На открытых спортивных площадках проходят соревнования по волейболу и баскетболу среди детей и подростков, игра Лазертаг. Православная выставка-ярмарка приветствовала гостей звоном передвижной колокольной звонницы, выступлениями кадетского хора и православного театра "Встреча". У центрального входа на футбольный стадион имени Ленина можно попробовать блюда национальной кухни. В меню - русская, якутская, белорусская, татарская, осетинская, армянская и даже американская кухни. На всем протяжении набережной до вечера будут работать презентационные площадки. Здесь проводятся игры и квесты, викторины для взрослых и детей, выставки хабаровского клуба "Авторетро", тренажеров и спецтехники.

Танец дружбы в честь Первомая

Погода в Якутске и в центральных районах Якутии позволила выйти на демонстрации целыми семьями: солнечная, ясная погода, без снега и дождя вывела на улицу даже самых маленьких граждан. "Май радует нас теплой погодой, позволяет отдохнуть и набраться сил для будущих трудовых свершений", - сказал председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов. Как отметил председатель профсоюзов республики Николай Дегтярев, в этом году по республике вышло рекордное количество участников - более 200 тыс. человек, в Якутске в шествии трудящихся приняли более 50 тыс. человек.

Первомайская демонстрация в Якутске завершилась массовым национальным танцем осуохаем, который символизирует дружбу народов республики. Этот древний танец народа саха в последнее время получил вторую жизнь: практически каждая знаменательная дата отмечается осуохаем. "Все желающие могут принять участие. Мы никаких ограничений по количеству не вводим, кто хочет, тот и танцует", - рассказала ТАСС руководитель управления культуры городской администрации Якутска Антонида Корякина.

По центральной улице Читы к площади имени Ленина в праздничном шествии прошли учителя, врачи, железнодорожники, работники культуры и профсоюзов, представители Общероссийского народного фронта, "Единой России" и ЛДПР. Всего около четырех тысяч человек, сообщает правительство Забайкальского края. Праздничные шествия прошли также в Благовещенске, Биробиджане, Магадане.

На Сахалине в понедельник пасмурно и ветрено. Однако, несмотря на непогоду, в столице острова, Южно-Сахалинске, развернулись первомайские гуляния. Юные гости праздника могут посетить игровые зоны, а взрослые - посоревноваться в армрестлинге и воркауте, а также попробовать сдать нормы ГТО. На отдельной площадке горожане могут показать себя в уличных танцах различных стилей и направлений.

Во Владивостоке праздник продолжается на тематических площадках на центральной площади города. Юные любители спорта могут погонять мяч с профессионалами из клуба "Луч-Энергия" или почувствовать себя хоккеистами на площадке ХК "Адмирал", а желающие попробовать себя в музыке могут сделать это на площадке Приморской краевой филармонии.