"Кулинарную книгу арктических народов" представят на встрече Арктического совета

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Книга о кулинарных традициях коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на русском и английском языках выйдет в мае и будет презентована на министерской встрече Арктического совета на Аляске в мае. Она будет выпущена общим тиражом 6 тыс. экземпляров, сообщил ТАСС председатель правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаил Погодаев.

"Мы ее (книгу) назвали "Кулинарная книга арктических народов". Она связана, прежде всего, с традиционными знаниями этих народов в области культуры питания, в области природопользования. Книга сейчас находится в печати и будет представлена министрам иностранных дел на министерской встрече Арктического совета", - сказал он.

Презентация состоится на Аляске 11 мая.

"Мы организовываем прием для участников министерской встречи, где будем всех кормить деликатесами коренных народов из этой книги. Планируем на русском и английском языках издать по 3 тыс. экземпляров", - уточнил собеседник агентства.

Традиционные блюда

По его словам, в книге представлены блюда практически всех народов Арктики.

"В книге представлены рецепты 17 народов. В ее создании принимали участие все шесть организаций коренных народов, которые у нас в арктическом совете", - сказал Погодаев.

Над книгой работали около 30 человек.

"В основном, это молодые ребята, студенты из разных регионов, потому что наш проект еще и молодежный. Этим мы пытались привлечь внимание и к тому, что молодежи трудно адаптироваться в нынешних реалиях, сохранить свой образ жизни. И нам хочется, чтобы молодежь перенимала эти традиционные знания от старшего поколения, сохраняла их, то есть это вопрос документации традиционных знаний, их сохранения и передачи", - отметил Погодаев.

Он добавил, что ценность этого проекта еще и в том, что в ходе поиска материала для книги студенты общались со своими родителями, учились готовить эти блюда сами. "В книге представлено 3-4 рецепта разных блюд каждого из этих 17 народов. Очень много интересных блюд", - пояснил он.

Цель издания книги - показать, насколько богата знаниями культура коренных народов. "Это знания, которые веками, тысячелетиями накапливались, использовались и успешно используются. Потому что эти знания позволили нам сохранить наш образ жизни по сегодняшних дней", - отметил председатель правления ассоциации "Оленеводы мира".

Арктический совет был учрежден 19 сентября 1996 года и является межправительственной организацией арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Совет представляет собой основную дискуссионную платформу для международного взаимодействия в Арктическом регионе.