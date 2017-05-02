Проехавший полмира байкер из России добрался до ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 2 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Байкер из России за два с половиной года в одиночку преодолел 110 тыс. километров, проехал полмира и добрался до южной оконечности Африки. 46-летний Олег Харитонов прибыл в православный храм под Йоханнесбургом в ЮАР.

Он выехал из Москвы 20 августа 2014 года, проехал всю Россию на восток, сделал круг по Юго-Восточной Азии, объездил всю Европу и спустился по западному побережью Африки из Марокко до Кейптауна в ЮАР. Всего на данный момент Харитонов побывал в 61 стране.

"Захотелось сделать невозможное, себя испытать и ощутить мир собственной кожей", - заявил он корреспонденту ТАСС, объясняя причины столь марафонского заезда.

В Африке неприятных испытаний, связанных с криминалом, было достаточно. "Бывало страшно. То кидали камнями, то били палками, то ножом угрожали. Ангел-хранитель показал, что может случиться, но уберег", - сказал Харитонов.

На ночлег он останавливается либо в своей палатке, либо в дешевых отелях. "Лучше всего, когда приют дают соотечественники", - сказал байкер. В Йоханнесбурге он остановился в доме заместителя председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в ЮАР Надежды Ваулиной. Поддержку путешествию Харитонова оказывает Федерация мототуризма России.

Байкер не стал называть марку мотоцикла, сказав только, что он "собран руками русских мастеров из различных деталей специально для путешествий".

Из Йоханнесбурга он на самолете пересечет Атлантический океан и прибудет в Аргентину, чтобы добраться до южной оконечности континента - мыса Горн. Затем по западному берегу Южной Америки отправится в центр континента и далее на Аляску, пересечет Берингов пролив и обратно в Москву поедет через всю Россию. Домой Харитонов планирует вернуться в конце августа 2018 года, преодолев за четыре года в общей сложности 150-170 тыс. километров. "1 сентября поведу дочку в первый класс", - сказал он.

Год назад два мотоциклиста из клуба "Ночные волки" впервые доехали до южной оконечности Африки, где преподнесли две иконы Сергия Радонежского и Марии Магдалины из Сергиева-Посада единственному на юге континента православному храму преподобного Сергия Радонежского в ЮАР.

Как и Харитонов, Юрий Волков и Илья Дубинин также проехали из Марокко в ЮАР по западному побережью Африки, но вернулись обратно по восточному. Их мотопробег был посвящен 55-й годовщине полета в космос Юрия Гагарина (1934-1968).