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Световое шоу "Письма Победы" в Москве

Общество
2 мая, 11:26 UTC+3

На Манежной площади прошло первое из девяти световых шоу, основанных на письмах военных лет

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Каждый вечер с 1 по 9 мая с 21:00 до 23:00 на фасаде Манежа транслируют 11-минутное световое шоу "Письма Победы".

Зрителям представляют несколько небольших историй, основанных на письмах, написанных с 21 июня 1941 года по 15 мая 1945-го.

Среди особенностей шоу - использование технологии, которая позволяет задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения.

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