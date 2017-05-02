Световое шоу "Письма Победы" в Москве

"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка

"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка 1 мая, 12:12

В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране

В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране 1 мая, 18:58

Ямал отметил День весны и труда

Ямал отметил День весны и труда 1 мая, 19:00

Наталья Комарова приняла участие в мероприятиях Дня весны и труда

Наталья Комарова приняла участие в мероприятиях Дня весны и труда 1 мая, 20:00

Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики

Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики 2 мая, 10:42

Каждый вечер с 1 по 9 мая с 21:00 до 23:00 на фасаде Манежа транслируют 11-минутное световое шоу "Письма Победы".

Зрителям представляют несколько небольших историй, основанных на письмах, написанных с 21 июня 1941 года по 15 мая 1945-го.

Среди особенностей шоу - использование технологии, которая позволяет задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения.