Световое шоу "Письма Победы" в Москве

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Каждый вечер с 1 по 9 мая с 21:00 до 23:00 на фасаде Манежа транслируют 11-минутное световое шоу "Письма Победы".
Зрителям представляют несколько небольших историй, основанных на письмах, написанных с 21 июня 1941 года по 15 мая 1945-го.
Среди особенностей шоу - использование технологии, которая позволяет задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения.