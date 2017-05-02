Более 12 тыс. человек обратились с укусами клещей к врачам еще до майских праздников

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 12,6 тыс. человек обратились по поводу укусов клещей в медицинские учреждения по состоянию на 28 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 16 марта 2017 года в ведомстве начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. Специалисты ведомства осуществляют наблюдение за клещевым вирусным энцефалитом и рядом других заболеваний, которые передаются через укусы клещей (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека).

"По состоянию на 28 апреля 2017 года, в медицинские организации обратились 12661 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", - говорится в сообщении ведомства.

Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по их исследованию на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор также проводит акарицидные обработки. На данный момент обработано уже более 78 тыс. га. "При этом запланировано к обработке более 120 тысяч га, что на 30% больше, чем в прошлом году", - уточнили в ведомстве.

Горячая линия Роспотребнадзора по профилактике клещевого энцефалита будет работать в период майских праздников с 1 по 15 мая в каждом субъекте РФ. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей: ношение плотно прилегающей и максимально закрывающей тело одежды, использование репеллентов, необходимость после прогулки осмотреть себя и домашних животных на предмет присасывания клещей.