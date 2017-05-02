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Twitter заблокировал страницу духовного лидера Ирана на арабском языке

Общество
2 мая, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Ранее аккаунт аятоллы Али Хаменеи не раз подвергался кибератакам со стороны хакеров

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© AP Photo/dpa, Soeren Stache

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter приостановила действие аккаунта духовного лидера и руководителя Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, в котором освещались события и новости о нем на арабском языке. Об этом сообщило агентство Mehr.

Как отметило агентство, в Twitter не рассказали о причинах такого шага. Прежде аккаунт аятоллы Али Хаменеи не раз подвергался кибератакам со стороны хакеров.

Вместо заблокированной временно действует новая учетная запись. Помимо арабского, верховный лидер Ирана имеет аккаунты в Twitter на английском, французском и испанском языках.

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