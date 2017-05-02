Twitter заблокировал страницу духовного лидера Ирана на арабском языке

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter приостановила действие аккаунта духовного лидера и руководителя Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, в котором освещались события и новости о нем на арабском языке. Об этом сообщило агентство Mehr.
Как отметило агентство, в Twitter не рассказали о причинах такого шага. Прежде аккаунт аятоллы Али Хаменеи не раз подвергался кибератакам со стороны хакеров.
Вместо заблокированной временно действует новая учетная запись. Помимо арабского, верховный лидер Ирана имеет аккаунты в Twitter на английском, французском и испанском языках.