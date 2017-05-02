"Почта России" доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. "Почта России" доставит поздравления президента России ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Со 2 по 9 мая "Почта России" доставит ветеранам войны и труженикам тыла по всей стране свыше 1,8 млн персональных поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время поздравления уже поступили для доставки во все филиалы "Почты России".
"При отсутствии ветеранов по указанным адресам "Почта России" и Пенсионный фонд РФ будут вести совместную работу по уточнению адресных данных получателей. В случае смены места жительства поздравления будут доставлены ветеранам на новые адреса в пределах Российской Федерации. В случае временного отсутствия адресатов - повторная доставка будет проводиться почтальонами в течение месяца неоднократно", - отметил собеседник агентства, добавив, что почтальоны и другие сотрудники отделений связи предпримут все возможные меры для вручения поздравлений независимо от того, где будут находиться ветераны в праздничные дни.