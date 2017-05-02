РПЦ: благодаря решению ВС влияние "Свидетелей Иеговы" в РФ будет ослаблено

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь приветствует решение Верховного суда (ВС) о запрете деятельности организации "Свидетели Иеговы", поскольку она "разрушает семьи", теперь ее влияние в России будет ослаблено, но полностью избавиться от него вряд ли удастся. Такое мнение высказал в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Решение Верховного суда можно только приветствовать

"То, что сектанты останутся, будут свою деятельность продолжать, в этом трудно сомневаться… Но то, что по крайней мере они перестанут себя открыто приравнивать к христианским конфессиям, то есть, иначе говоря, на рынке существующих христианских конфессий этот продукт теперь не будет больше представлен, я думаю, что это к лучшему. Это спасет семьи, жизни людей. И такое решение можно только приветствовать", - сказал митрополит.

Он подчеркнул, что считает "Свидетелей Иеговы" тоталитарной сектой, которая не только неверно трактует Евангелие, но и разрушает семьи.

"Опасность не в том, что они извращают вероучение… Опасность в том, что это тоталитарная секта. Вся их деятельность построена на манипулировании сознанием. Они разрушают психику людей, они разрушают семьи", - отметил он.

Согласно учению "Свидетелей Иеговы", запрещено переливание крови взрослым и детям, а члены семьи не садятся за один стол со своим кровным родственником, если по каким-то причинам он решил выйти из организации.

Церковь не давала консультаций

"Я думаю, что решение это (о запрете - прим. ТАСС) можно приветствовать. Но я хотел бы подчеркнуть, что Церковь не принимала здесь какого-либо участия, к нам не обращались за консультациями", - отметил митрополит.

"И Церковь, вообще, не призывает к тому, чтобы еретиков или сектантов, или инакомыслящих подвергали уголовному преследованию. Когда государство принимает такое решение, оно его принимает… на основании того, что секта занимается экстремистской деятельностью. И здесь уже речь идет не о нарушении каких-то вероучительных основ той или иной религии, а о нарушении гражданского законодательства", - добавил он.

Иерарх сообщил, что в храме Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке в Москве, настоятелем которого он является, ведется работа по обращению к православной вере людей, раньше посещавших собрания в сектах.

"Они (сектанты) не смогут снимать ДК (дома культуры - прим. ТАСС), они не смогут снимать стадионы, то есть, их влияние будет уменьшаться, а влияние это чрезвычайно тлетворное и вредное", - заключил председатель ОВЦС.

Решение суда

20 апреля Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ.

Имущество "Свидетелей Иеговы" суд обратил в доход государства. В организации заявили, что будут обжаловать решение ВС РФ.