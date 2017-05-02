Проект "Оздоровление Волги" внесен в правительство

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Приоритетный проект "Оздоровление Волги" уже внесен в правительство, его бюджет порядка 200 млрд рублей до 2025 года.

Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Мы представили в правительство приоритетный проект "Оздоровление Волги". Объем финансирования до 2025 г. предварительно составит 200 млрд рублей, половина - частные инвестиции. По сути, в рамках реализации этого проекта мы исполним поручение правительства", - сказал Донской.

По его словам, в рамках проекта будет создан фонд, "направленный на сохранение и восстановление водных объектов, оказывающий поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги и о финансировании этих мероприятий. Такое поручение дано Минприроды и другим ведомствам по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды, в результате реализации проекта на Волге, которая вместе с бассейном занимает территорию, равную 13% площади Европы, на 4,5 кубических километра будет сокращен объем загрязненных сточных вод, будут ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты. Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны будут приведены в состояние, соответствующее их статусу. Должны быть организованы сбор и очистка загрязненного поверхностного стока крупных населенных пунктов.

"Главная задача - реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты", - сообщили в пресс-службе.