Конкурс среди россиян на участие в Фестивале молодежи превысил шесть человек на место

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Конкурс среди граждан России, желающих принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, составил более шести человек на место. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года.

"1 мая на официальном сайте XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов завершилась заявочная кампания для российских претендентов. Регистрация для граждан РФ началась 10 сентября 2016 года, с этого момента анкету на участие в фестивале заполнили 61,4 тысяч человек. Среднее значение среди 85 регионов РФ составляет 6,2 человека на место", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время из общего числа претендентов будет сформирован список из 10 тысяч участников, которые будут представлять Россию на фестивале. "Отбором российских кандидатов займутся Региональные подготовительные комитеты, созданные во всех субъектах РФ. Помимо оценки анкетных данных, предусмотрен также очный этап - со всеми изъявившими желание принять участие в фестивале будут проведены собеседования", - говорится в документе.

В пресс-службе уточнили, что самым активным регионом оказался Татарстан, "конкурс на место по определенным для представителей этого субъекта квотам составляет 13,3 человека на место". Затем идет Нижегородская область (12,7 человека на место) и Севастополь (12,3 человека на место). Окончательный список участников от России будет сформирован в июне, сообщили организаторы фестиваля.

Заявочная кампания для иностранных участников завершится 15 мая. Планируется, что на фестиваль приедут около 10 тысяч иностранных гостей.

О Фестивале

В день открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве состоится Международный парад студенчества, основные мероприятия форума пройдут в сочинском Олимпийском парке. Ожидается, что участники фестиваля также смогут посетить ряд российских городов, где для них будут подготовлены региональные программы.

На фестиваль съедутся более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".