Проект Фонда социально-культурных инициатив Абхазии признан лучшим социальным проектом РФ

СУХУМ, 2 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Проект абхазского Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ), в рамках которого в Пицунде ежегодно проводятся благотворительные концерты в поддержку тяжелобольных детей, получил премию "Лучшие социальные проекты России" в категории "Благотворительность", сообщил учредитель фонда Азамат Багателия.

"Наш проект, в рамках которого ежегодно в Пицунде проводятся благотворительные концерт и выставка, вошел в список лучших социальных проектов России в категории "Благотворительность", и для нас это большое достижение. Премия, которую вручили нашему Фонду, дает большой стимул и дальше организовывать социально-важные проекты", - сказал Багателия в рамках видео-моста Москва-Сухум.

По словам представителя культурно-благотворительного фонда "Ашана" - главного партнера ФСКИ - Мактины Джинджолия, проект осуществляется с 2014 года. Все средства, вырученные в рамках проекта, перечисляются в фонд "Ашана" на лечение детей. За это время фонду переданы 1,5 млн рублей, которые направлены на лечение пяти детей. Помощь оказывается любому ребенку, проживающему в Абхазии.

Благотворительные выставка и концерт проводятся летом, на территории Пицундского храма организуют выставку-продажу картин, в том числе написанных детьми сухумской студии живописи Марии Пилия, а в актовом зале храма проходит концерт классической музыки с участием известных абхазских оперных певцов и Государственного камерного оркестра под управлением Давида Терзяна.

"Все артисты по своей натуре чуткие и сентиментальные люди, а если это касается здоровья и тем более детей, все соглашаются, не мешкая, участвовать в концерте, и счастливы, что своим творчеством хоть как-то могут помочь", - сказала оперная певица, солистка филармонии Нана Черкезия.

Сбор средств

Как отметил Багателия, в настоящее время в Фонде прорабатывается проект по сбору средств в помощь двухлетней девочке из Сухума Санель Ажиба, у которой четыре страшных диагноза: мальформация Арнольда-Киари-II, гидроцефалия, спина бифида с ликвореей, врожденный вывих тазобедренного сустава. Сложнейшую операцию готов провести почетный врач-нейрохирург мира, доктор медицинских наук, профессор Эвалдас Чеснулис.

Стоимость оперативного лечения - 1 млн 240 тыс. рублей. Сбор средств, объявленный фондом "Ашана", уже проводится в Абхазии.

"Мы готовим проект для оказания помощи маленькой Санель Ажиба, которая борется за жизнь, и планируем провести акцию в Москве с привлечением наших соотечественников, проживающих в российской столице", - сказал учредитель Фонда.

Премия "Лучшие социальные проекты России" организована фондом "Социальные проекты" при поддержке правительства Москвы и Московской области.

Добрости — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.