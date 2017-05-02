В Риге прошла акции памяти жертв одесской трагедии

РИГА, 2 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Акция памяти жертв майских событий в Одессе прошла в столице Латвии. Несколько десятков человек собрались около посольства Украины в Риге, чтобы напомнить о трагедии, в результате которой погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "2 мая 2014 г. Одесса - не смоют годы позора киевских властей", "Рига помнит и скорбит", "Когда будет мемориал погибшим?", "Прошло три года с момента преступления властей Киева в Одессе. Мы это злодеяние не забудем", "Одесситы! Мы помним, мы скорбим", "Нет фашизму".

"Я организовала этот митинг в память тех заживо сожженных и погибших одесситов, которые первыми встали на пути войны. Возмутительно, что виновники этой трагедии по-прежнему не наказаны", - сказала корреспонденту ТАСС устроитель акции Анда Борисова.

По ее словам, важно не забывать трагедию в Одессе - одно из первых преступлений Украины в этой войне. "Особенно важно это помнить в Латвии. Страшно жить в государстве, которое героизирует легионеров и фашистские тенденции, перекраивает историю и преподносит ее детям в совершенно извращенном виде, подменяя ее героев. Все это особо актуально для Латвии, и нужно сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобных трагедий", - отметила она.

Знаменитый латвийский историк Игорь Гусев со своей стороны сравнил одесскую трагедию с событиями 4 июля 1941 года в Риге, когда нацисты и их местные пособники сожгли Большую хоральную синагогу вместе с находившимися в ней людьми. "Они не просто сожгли это здание. В нем находились живые люди. И все это сопровождалось радостным и звериным гоготом", - напомнил он.

"2 мая 2014 года в центре веселого города Одесса такие же веселые и жизнерадостные нацистские палачи живьем сожгли десятки людей и тоже сопровождали это глумлением, весельем и радостным рукоплесканием. И страшно не то, что погибли люди. Страшно то, что за три прошедших года виновные не понесли наказание. Страшно, что это преступление было совершено при прямом попустительстве действующей государственной власти и никоим образом не было осуждено в должной степени", - обратился он к собравшимся.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Тогда погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.