На Кубе открылась фотовыставка "Дорогами Победы" об освобождении Европы от фашизма

ГАВАНА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Фотовыставка под названием "Дорогами Победы" открылась во вторник в расположенном недалеко от Гаваны Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи. Этот лагерь был создан в 1972 году по инициативе Фиделя Кастро и вот уже 45 лет принимает гостей со всех континентов, желающих поближе узнать Кубу и ее народ.

Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе и посвящена освободительной миссии Красной армии в Европе в 1944-1945 годах. Открывает выставку из примерно 30 снимков фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

"Эта фотовыставка - о завершающем этапе войны, который, к сожалению, ознаменовался для Советского Союза также большими жертвами. Мы потеряли более миллиона солдат в ходе боев за освобождение стран Европы", - отметил представитель Россотрудничества Владимир Ярошевский. На многих снимках запечатлен триумфальный вход советских войск в европейские города и села.

Ярошевский выступил перед гостями лагеря с лекцией об огромном вкладе советского народа в победу над фашизмом. "Почти каждая советская семья потеряла в ту войну кого-то из близких. Поэтому так важно, чтобы такой войны больше никогда не было", - подчеркнул представитель Россотрудничества.

Лекция вызвала большой интерес у присутствовавших. Люди из разных стран выражали восхищение героизмом солдат Красной армии и отмечали недопустимость принижения роли Советского Союза в победе над фашистской Германией.

Гости лагеря узнали также о всероссийской акции "Бессмертный полк" и получили георгиевские ленточки.

Международный лагерь на Кубе

Международный лагерь, носящий имя лидера студенческого движения и одного из основателей Коммунистической партии Кубы Хулио Антонио Мельи, находится в живописной сельской местности в муниципии Каймито в 30 км к западу от Гаваны. Ежегодно он принимает около 13 интернациональных "бригад".

Их участники на протяжении двух недель знакомятся с Кубой - посещают предприятия, школы, больницы и даже участвуют в добровольных сельскохозяйственных работах. Кроме того, для них готовится большая культурно-развлекательная программа.

Сейчас в лагере находятся 286 человек из 29 стран, в том числе из США, Великобритании, Украины, Бразилии, Чили, Аргентины, Гондураса, Конго, Южной Кореи, Японии и Австралии. Россиян в эту "смену" в лагере нет, однако, как ожидается, они приедут в июле и войдут в состав так называемой Европейской бригады.