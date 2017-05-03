Болельщики "Урала" не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за неисправности самолета

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба "Урал" из-за неисправности самолета уже семь часов не могут вылететь в Екатеринбург из Сочи, где проходил финальный матч Кубка России. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.
"Рейс в Екатеринбург пока отложен на 10:00 (мск), причина - техническая неисправность самолета. Все пассажиры, в том числе многочисленные футбольные болельщики, размещены в гостинице", - сказал собеседник агентства.
Самолет из Сочи в Екатеринбург должен был вылететь в 23:00 мск 2 мая.
Как сообщалось ранее, специальный рейс по маршруту Екатеринбург - Сочи для болельщиков футбольного клуба "Урал" организуют "Уральские авиалинии".
Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".