Болельщики "Урала" не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за неисправности самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба "Урал" из-за неисправности самолета уже семь часов не могут вылететь в Екатеринбург из Сочи, где проходил финальный матч Кубка России. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Рейс в Екатеринбург пока отложен на 10:00 (мск), причина - техническая неисправность самолета. Все пассажиры, в том числе многочисленные футбольные болельщики, размещены в гостинице", - сказал собеседник агентства.

Самолет из Сочи в Екатеринбург должен был вылететь в 23:00 мск 2 мая.

Как сообщалось ранее, специальный рейс по маршруту Екатеринбург - Сочи для болельщиков футбольного клуба "Урал" организуют "Уральские авиалинии".

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".