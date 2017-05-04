"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест

Михаил Туркевич (на первом плане) был во второй двойке покорителей Эвереста. Он и его товарищ Сергей Бершов взошли на вершину в ночь на 5 мая © Юрий Родионов/ТАСС

У спортсменов были с собой фотоаппараты — легкие и подходящие для съемки на морозе © Юрий Родионов/ТАСС

Задачу альпинистам усложняют огромные рюкзаки. Если нужно брать с собой кислородные баллоны, они будут весить около 20 кг. На фото — тренировка в горах Заилийского Алатау © Геннадий Попов/ТАСС

У участников экспедиции было много времени для тренировок. На фото — одна из них: спортсмены готовятся к восхождению в горах Заилийского Алатау (Казахская ССР, 1981 год) © Геннадий Попов/ТАСС

Эверест называют "горой смерти": многие спортсмены погибли, пытаясь его покорить. Но он остается самой желанной целью для всех альпинистов © ТАСС

Михаил Туркевич (на первом плане) был во второй двойке покорителей Эвереста. Он и его товарищ Сергей Бершов взошли на вершину в ночь на 5 мая © Юрий Родионов/ТАСС

У спортсменов были с собой фотоаппараты — легкие и подходящие для съемки на морозе © Юрий Родионов/ТАСС

Задачу альпинистам усложняют огромные рюкзаки. Если нужно брать с собой кислородные баллоны, они будут весить около 20 кг. На фото — тренировка в горах Заилийского Алатау © Геннадий Попов/ТАСС

У участников экспедиции было много времени для тренировок. На фото — одна из них: спортсмены готовятся к восхождению в горах Заилийского Алатау (Казахская ССР, 1981 год) © Геннадий Попов/ТАСС

Эверест называют "горой смерти": многие спортсмены погибли, пытаясь его покорить. Но он остается самой желанной целью для всех альпинистов © ТАСС

В мае 1982 года одиннадцать советских альпинистов покорили высочайшую вершину Земли — Эверест. Никогда прежде спортсмены СССР не поднимались так высоко. И никогда — ни до, ни после — никто не восходил на Эверест по такому сложному маршруту. 35 лет спустя ТАСС поговорил с одним из участников экспедиции — Владимиром Пучковым.

Одиннадцать сильных

У Владимира Пучкова было много шансов не попасть на главную вершину мира — больше, чем шансов ее достичь. Но ему покорился не только Эверест, но и сопутствующие обстоятельства.

Экспедиция планировалась на 1980 год. Ее отложили из-за московской Олимпиады: руководство страны считало, что ничто не должно отвлекать от нее внимание. Это была первая удача Владимира Николаевича: в 1980-м ему не удалось бы поехать в Гималаи из-за работы. "А 82-й был самым подходящим для меня, — говорит он. — Да и была возможность лучше подготовиться". Ему уже исполнилось 40 лет, он успел побывать на Кавказе, Тянь-Шане и Памире. И, как и всякий альпинист, мечтал о главной вершине планеты.

Восхождение решили посвятить 60-летию образования СССР. Подготовка началась в тот самый "олимпиадный" год: несколько десятков советских альпинистов отправились в международный лагерь на Памире. Тренировались месяц: ходили по сложному маршруту. По результатам отобрали 20 человек. Кто-то из них не сможет поехать в экспедицию, кто-то из-за здоровья будет вынужден отказаться от восхождения уже в горах. Только одиннадцать доберутся до вершины.

В марте 1982-го советские спортсмены отправились в Гималаи. Два месяца команда налаживала маршрут. "Ходили вверх-вниз, вешали веревки, размещали штурмовые лагеря", — вспоминает Владимир Пучков. Изначально он и еще несколько человек не должны были участвовать в восхождении: их взяли именно для участия в налаживании маршрута. Но в процессе подготовки решение было изменено.

Покоренная вершина

Гималаи встретили альпинистов сильными снегопадами и ветрами. Ночью было морозно — до минус 20 °С. Днем температура поднималась до плюсовой. Организм от таких прыжков из зимы в весну, конечно, страдал. "Но мы тогда не знали, что такое давление. Это сейчас мы уже привыкли, что надо за ним следить, вон у меня аптека какая, — смеется Владимир Николаевич. — Раньше это было не главное. А главное — вовремя встать, сделать зарядку, собраться, и вперед".

Эверест называют "горой смерти": счет погибших там за годы попыток восхождений идет на сотни. К моменту советской экспедиции жертвами главной вершины мира стали более 60 человек. Тела альпинистов остаются лежать в горах: забирать их оттуда слишком сложно. И спортсмены, штурмующие вершину, проходят мимо трупов своих предшественников.

Первая советская экспедиция обошлась без жертв, и это было большим успехом. И все же советские альпинисты были не железными: кто-то потерял из-за мороза голос, кто-то плохо перенес кислородное голодание и заболел горной болезнью. Кто-то сорвался и получил травму, кто-то — обморозил руки.

Каждый нес на себе по рюкзаку с кислородными баллонами. А на ботинки были надеты кошки — специальные приспособления, чтобы обувь не скользила. "Кошка всегда приземляется на четыре лапы — отсюда и название", — объясняет Пучков. Все это вместе весило около 20 кг и делало подъем еще тяжелее.

Но вершина была покорена: 4 мая на нее взошла первая пара советских альпинистов. Вторая двойка достигла цели в ночь на 5 мая — и это было первое в истории ночное восхождение на Эверест. Затем поднялись еще две двойки.

Группа, в которой был Владимир Пучков, должна была оказаться на вершине 10 мая, но из-за плохой погоды из Москвы пришло указание прекратить подъем. Четыре удачных восхождения без единой жертвы были прекрасным результатом, и руководство боялось, что возможная неудача последней группы перечеркнет успех. Владимиру Пучкову, Валерию Хомутову и Юрию Голодову повезло: им дал шанс старший тренер Анатолий Овчинников. "Он взял на себя всю ответственность, — рассказывает Пучков. — Сказал руководству, что мы уже ушли и связи нет. А сам позвонил нам и сказал: "Мы заканчиваем работу. Либо возвращайтесь вниз, либо завтра должны быть на вершине". Был вечер 8 мая. К полуночи группа добралась до самого близкого к цели лагеря. Оставалось восхождение.

На мягкой траве

Ночью перед штурмом спортсмены практически не спали — подремали немного, не снимая ботинок. Встали с рассветом — в пять утра. Соблазну вернуться вниз, не достигнув цели, никто не уступил.

"У меня не было варианта "спуститься", — вспоминает Владимир Николаевич. — Вся жизнь была посвящена этому восхождению. Я ходил в горы с 20 лет. Мечта была — подняться на эту вершину".

9 мая в 11:00 группа оказалась на вершине. Вышло символично: в День Победы советские спортсмены победили самую высокую точку Земли.

Сейчас Владимиру Николаевичу 75 лет. Он давно ушел из спорта, в 90-е годы занимался промышленным альпинизмом. Так можно было неплохо заработать. Но он говорит, что горы заставляют относиться к повседневности и к вечной гонке за деньгами свысока.

"На вершине ты испытываешь чувство, близкое к счастью, — говорит Владимир Пучков. — Ты преодолел все сложности, все преграды… Но дальше надо еще уметь спуститься. А спуски иногда бывают очень сложными. Настоящее счастье наступает внизу. На мягкой траве".

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова