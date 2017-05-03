Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет с 15 по 21 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" состоится в третий раз и пройдет с 15 по 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Первая акция "Стоп ВИЧ/СПИД" стартовала в мае 2016 года, в ней приняли участие более 500 тыс. студентов. Вторая акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Тогда старшеклассникам на открытом уроке "Знание-Ответственность-Здоровье" рассказали о противодействии ВИЧ-инфекции.

"В мае 2017 года Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет в третий раз. Ее основной целевой аудиторией по- прежнему будет молодежь", - говорится в сообщении пресс- службы.

В акции примут участие студенческие советы, активисты студенческих движений и объединений, волонтерских центров, представители МВД, сферы здравоохранения, образования, социальной политики, известные общественные и религиозные деятели, актеры, музыканты, спортсмены, а также представители сообществ людей, живущих с ВИЧ, открытые к диалогу. Оргкомитет акции возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

"В период проведения акции в городах России пройдут и другие мероприятия различного формата - волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а так же круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы", - сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Кроме того, 21 мая, в Международный день памяти жертв СПИДа, во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные богослужения.