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Валуев, Конюхов и Прилепин рассказали о секретах воспитания детей в сборнике "Быть отцом!"

Общество
3 мая, 15:36 UTC+3

Также в книге о воспитании детей рассуждают музыкант Сергей Трофимов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и актер Андрей Мерзликин

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Депутат Николай Валуев, музыкант Сергей Трофимов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, актер Андрей Мерзликин и другие поделились собственным опытом воспитания детей на страницах новой книги "Быть отцом!".

Об этом говорится в распространенном 3 мая сообщении издательства "Никея". Книга представлена в жанре серий интервью, где хорошо известные персоны делятся историями о том, какие они в семье и быту, родители и мужья, а их опыт комментирует профессиональный психолог.

Об отношениях в семье и воспитании детей рассуждают также путешественник Федор Конюхов, космонавт Сергей Волков, актер Даниил Спиваковский, писатель Захар Прилепин.

"Дети слушают не то, что ты говоришь, а смотрят на то, что ты делаешь, - сказал в беседе ТАСС Владимир Легойда, комментируя выход новой книги. - Соответственно, бесполезно что-либо требовать от ребенка, если ты не делаешь это сам". По его словам, важнее проводить время с ребенком, а не искать ответов у психологов. "Читая книги о том, как надо вести себя с детьми, я много узнал о себе, и мало о детях, - добавил он. - Детей надо узнавать в живом общении".  Говоря о возможности физических наказаний, Легойда отметил, что "есть определенный возраст, после которого и голос нельзя повышать, потому что это бессмысленно". "Я со всех точек зрения сторонник объяснения, а не наказания, - добавил он. - Любое действие родителя должно быть адекватно восприятию ребенка".

Говоря о количестве детей в современной семье, Легойда заметил, что это зависит от каждой конкретной семьи. "У меня трое детей, то могу сказать про себя, что меньше - это как-то скучновато", - заключил он.

На страницах новой книги актер Андрей Мерзликин рассуждает не только о том, каким должен быть отец, но и том, каким в семье должен быть мужчина.

"Настоящий мужчина, настоящий муж, настоящий отец должен быть постоянным в своих действиях, в своих обещаниях", - поделился залогом семейного счастья Мерзликин, известный зрителям по ролям в фильмах "Бумер", "Брестская крепость", "Качели".

Известный путешественник Федор Конюхов в свою очередь полагает, что счастье не в рекордах, а в детях и внуках. "Дети - это счастье. Так же как и внуки. Знаете, я вот сколько мировых рекордов установил, те же картины, книги написал. Но сегодня - рекорд, а завтра его уже побили, сегодня книгами восхищаются, а завтра их уже забыли, - рассказал Конюхов. - А дети, внуки - это вечность. Это ни с чем не сравнится".

Депутат Николай Валуев, рассуждая о наказаниях, заметил, что использование силы в воспитании - это "ошибка и слабость". "Надо уметь промолчать и даже сдать назад, но не терять лица", - сказал он.

Книга тиражом 3000 экземпляров издана в рамках Всероссийского проекта "Быть отцом!", цель которого - поддержка ценностей ответственного отцовства. Инициатором проекта выступает Фонд Андрея Первозванного.

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