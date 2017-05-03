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Медведев: молодежь должна получать истинную информацию о Великой Отечественной войне

Общество
3 мая, 15:59 UTC+3 ¶ СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 3, мая. /ТАСС

Премьер-министр России отметил, что ветераны являются носителями уникальной информации о том периоде

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СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. РФ не боится обвинений на международной арене. На это указал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На встрече премьера с участниками Великой Отечественной войны ветеран Владимир Савельев отметил важность воспитания молодежи. "Это очень важно, что вы поддерживаете нас, и этим, как говорится, вы даете возможность нам в дальнейшем воспитывать нашу молодежь. В современный период, когда на постсоветском пространстве появились понятия "националисты", "фашисты",... наша задача - показывать ту правду, которую мы прошли, видели, чтобы знали люди, что все это фальсификация", - сказал Савельев.

Ветеран также коснулся темы обвинения правительства РФ и президента на международной арене: "Государства по-всякому обзывают, нас в том числе, наше правительство и президента, это вообще, понимаете... я не могу, честно говорю, смотреть..."

"Мы крепкие, мы не боимся", - ответил на это Медведев.

"Я не могу с вами не согласиться в том, что сейчас Ваши слова, то, что вы рассказываете, на мой взгляд, действительно даже важнее, чем это было, может быть, 20-30 лет назад, 40 лет назад, в период моей молодости, в общем, все было понятно. А сейчас в огромном информационном потоке очень важно, чтобы наша молодежь получала правильную истинную информацию о событиях Великой Отечественной войны - и от кого как не от Вас, потому что вы и есть участники Великой Отечественной войны, вы - носители абсолютно уникальной информации о том периоде. Очень хорошо, что вы это делаете", - добавил Медведев, поблагодарив ветеранов за такой "огромный труд".

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