Жена Трампа поблагодарила Памелу Андерсон за шубку из искусственного меха из РФ

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Памелу Андерсон за изготовленную в России и подаренную ей известной американской актрисой шубу из искусственного экомеха. Снимок письма супруги американского президента Андерсон разместила в своем Twitter.
@flotus— Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 мая 2017 г.
Dear Melania,
Thank you for your sweet note.
It is heartwarming to see you
manage your position with such beauty and grace.
Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h
"Я весьма благодарна за присланную тобой шубу из искусственного экомеха (производителя) Only Me. Я признательна за твою поддержку и ободряющие слова - они значат многое. Вместе мы сможем воодушевить больше женщин на защиту своих убеждений", - говорится в письме первой леди, датированном 20 апреля.
Ранее фотомодель и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) в России Памела Андерсон заявила о своем намерении подарить Меланье Трамп изготовленную в РФ шубу из искусственного меха.
"Я собираюсь послать ей одну из моих российских шуб из экомеха в качестве подарка, так как сейчас занимаюсь дизайном меховых изделий в России", - сказала актриса. По словам Андерсон, она приняла это решение после того, как узнала, что "любимым дизайнером Меланьи" является вегетарианец Марк Бауэр. Актриса посчитала, что с учетом таких "симпатий" первая леди США охотно примет ее дар из искусственного меха.
Фотомодель, актриса и активист Памела Андерсон выступает за права животных и борется против использования натурального меха в одежде. Она принимает участие во многих благотворительных кампаниях и является членом международных организаций, занимающихся защитой и сохранением окружающей среды. В декабре экоактивистка посетила Россию, где обсудила работу IFAW в РФ и странах СНГ.
Она также заявила, что была бы не прочь получить российское гражданство, поскольку часто бывает в нашей стране и имеет русские корни.