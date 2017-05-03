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Жена Трампа поблагодарила Памелу Андерсон за шубку из искусственного меха из РФ

Общество
3 мая, 18:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Андерсон выступает за права животных и борется против использования натурального меха в одежде

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Первая леди США Меланья Трамп

Первая леди США Меланья Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Памелу Андерсон за изготовленную в России и подаренную ей известной американской актрисой шубу из искусственного экомеха. Снимок письма супруги американского президента Андерсон разместила  в своем Twitter.

"Я весьма благодарна за присланную тобой шубу из искусственного экомеха (производителя) Only Me. Я признательна за твою поддержку и ободряющие слова - они значат многое. Вместе мы сможем воодушевить больше женщин на защиту своих убеждений", - говорится в письме первой леди, датированном 20 апреля.

Ранее фотомодель и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) в России Памела Андерсон заявила о своем намерении подарить Меланье Трамп изготовленную в РФ шубу из искусственного меха.

"Я собираюсь послать ей одну из моих российских шуб из экомеха в качестве подарка, так как сейчас занимаюсь дизайном меховых изделий в России", - сказала актриса. По словам Андерсон, она приняла это решение после того, как узнала, что "любимым дизайнером Меланьи" является вегетарианец Марк Бауэр. Актриса посчитала, что с учетом таких "симпатий" первая леди США охотно примет ее дар из искусственного меха.

Фотомодель, актриса и активист Памела Андерсон выступает за права животных и борется против использования натурального меха в одежде. Она принимает участие во многих благотворительных кампаниях и является членом международных организаций, занимающихся защитой и сохранением окружающей среды. В декабре экоактивистка посетила Россию, где обсудила работу IFAW в РФ и странах СНГ.

Она также заявила, что была бы не прочь получить российское гражданство, поскольку часто бывает в нашей стране и имеет русские корни.

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