Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Храм Александра Невского при Ново-Екатерининской больнице в Москве передан РПЦ

Общество
3 мая, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Соответствующее распоряжение было издано 13 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Москвы подписали распоряжение о передаче в собственность Русской православной церкви (РПЦ) здания храма Александра Невского на территории Ново-Екатерининской больницы у Петровских ворот. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"Департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение о передаче Подворью Патриарха Московского и всея Руси при храме благоверного князя Александра Невского на территории Новой Екатерининской больницы г. Москвы в безвозмездное пользование выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль Екатерининской больницы у Петровских ворот: Храм во имя св. блгв. князя Александра Невского на дворе Новой Екатерининской больницы у Петровских ворот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было издано 13 апреля. Настоятелем храма, располагающегося по адресу Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 9, является протоиерей Анатолий Варнавский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
8
Мозаика для купола Храма Святого Саввы прибыла из России в Белград
4
"Раненая книга" стала главной достопримечательностью сельской библиотеки Мурино
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
5
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама