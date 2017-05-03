Храм Александра Невского при Ново-Екатерининской больнице в Москве передан РПЦ

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Москвы подписали распоряжение о передаче в собственность Русской православной церкви (РПЦ) здания храма Александра Невского на территории Ново-Екатерининской больницы у Петровских ворот. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
"Департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение о передаче Подворью Патриарха Московского и всея Руси при храме благоверного князя Александра Невского на территории Новой Екатерининской больницы г. Москвы в безвозмездное пользование выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль Екатерининской больницы у Петровских ворот: Храм во имя св. блгв. князя Александра Невского на дворе Новой Екатерининской больницы у Петровских ворот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее распоряжение было издано 13 апреля. Настоятелем храма, располагающегося по адресу Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 9, является протоиерей Анатолий Варнавский.