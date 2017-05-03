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"Ночные волки" почтили память красноармейцев в Словакии и направились в Венгрию

Общество
3 мая, 19:43 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 3, мая. /ТАСС

В церемониях почтения памяти приняли участие 70 байкеров - членов мотоклуба из РФ, Словакии, Чехии, Польши, Германии и других государств Европы

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ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Участники мотопробега "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки"  почтили память советских воинов-освободителей в городах Банска-Бистрица и Зволен в Центральной Словакии. Об этом сообщил  ТАСС возглавивший колонну байкеров вице-президент отделения "Дороги Победы" одного из крупнейших в Европе мотоклубов Виталий Кузнецов.

"Мы возложили венки к памятникам Словацкому национальному восстанию у музея Словацкого национального восстания в Банска-Бистрица и на военно-мемориальном кладбище красноармейцев в Зволене, где покоится прах более 17 тысяч наших бойцов, - подчеркнул он. - Они спешили на помощь восставшему против гитлеровцев словацкому народу. Словацкое национальное восстание (началось 29 августа 1944 года - прим. ТАСС) стало одной из наиболее ярких страниц в истории Сопротивления".

В церемониях почтения памяти приняли участие 70 байкеров - членов мотоклуба из РФ, Словакии, Чехии, Польши, Германии и других государств Европы. "Из России сюда нас приехало девять человек", - сказал Кузнецов.

Венки и букеты живых цветов к подножию монументов возложили также представители местных властей и общественных организаций, соотечественники и сотрудники посольства РФ в Словакии.

"В Словакии "ночных волков" всегда прекрасно встречают. Необходимо отметить радушие словацкого народа, в этой республике, как нигде в других странах, все памятники красноармейцам очень ухожены. Ее граждане хорошо знают историю Второй мировой войны, они чтут память воинов- освободителей", - подчеркнул Кузнецов. Он также отметил, что "пробег проходит штатно и без каких-либо эксцессов".

Из Словакии "ночные волки" выехали в Будапешт. В венгерской столице в четверг состоится возложение венков к мемориалу советских воинов. В этот же день они вновь вернуться на словацкую территорию. В Братиславе запланирована церемония почтения памяти павших при ее освобождении красноармейцев. Затем байкеры направятся в Чешскую Республику, а потом в Германию.

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