Ковчег с мощами княгини Елизаветы Федоровны привезут в Петербург из Нью-Йорка

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ковчег с мощами великой княгини Елизаветы Федоровны будет доставлен в Санкт-Петербург из Нью-Йорка в пятницу, там он пробудет до 11 мая. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

"С 5 по 11 мая 2017 года в Санкт-Петербург будет принесен ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Его доставят из Знаменского собора Русской зарубежной церкви в Нью-Йорке. Принесение святыни приурочено к 100-летию трагических событий в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 5 по 9 мая ковчег с мощами будет находиться в Троицком соборе Александро-Невской лавры, с 9 по 11 мая - в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых.

Елизавета Федоровна приходилась старшей сестрой последней российской императрице Александре Федоровне. После гибели мужа она удалилась от мира и основала женскую Марфо-Мариинскую обитель в Москве. С 1905 года она возглавляла Императорское православное палестинское общество.

В 1918 году Елизавета Федоровна была арестована, ее привезли в уральский город Алапаевск, где ее убили.