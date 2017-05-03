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Ковчег с мощами княгини Елизаветы Федоровны привезут в Петербург из Нью-Йорка

Общество
3 мая, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Отмечается, что с 5 по 9 мая ковчег с мощами будет находиться в Троицком соборе Александро-Невской лавры, с 9 по 11 мая - в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ковчег с мощами великой княгини Елизаветы Федоровны будет доставлен в Санкт-Петербург из Нью-Йорка в пятницу, там он пробудет до 11 мая. Об этом сообщается  на сайте Московского патриархата РПЦ.

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"С 5 по 11 мая 2017 года в Санкт-Петербург будет принесен ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Его доставят из Знаменского собора Русской зарубежной церкви в Нью-Йорке. Принесение святыни приурочено к 100-летию трагических событий в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 5 по 9 мая ковчег с мощами будет находиться в Троицком соборе Александро-Невской лавры, с 9 по 11 мая - в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых.

Елизавета Федоровна приходилась старшей сестрой последней российской императрице Александре Федоровне. После гибели мужа она удалилась от мира и основала женскую Марфо-Мариинскую обитель в Москве. С 1905 года она возглавляла Императорское православное палестинское общество.

В 1918 году Елизавета Федоровна была арестована, ее привезли в уральский город Алапаевск, где ее убили.

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