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В Нанкине почтили память советских летчиков, погибших в антияпонской войне в Китае

Общество
4 мая, 10:14 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

В церемонии приняли участие сотрудники Генконсульств России и Белоруссии в Шанхае, а также представители местных властей

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ШАНХАЙ, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Память советских летчиков-добровольцев, оказывавших помощь в борьбе китайского народа с японскими захватчиками, почтили сегодня возложением венков к Мемориалу союзным летчикам в Нанкине (восточная провинция Цзянсу). В церемонии приняли участие сотрудники Генконсульств России и Белоруссии в Шанхае, а также представители местных властей.

На монументе выбиты фамилии 236 советских военных летчиков, погибших в боях с японскими захватчиками в период с 1937 по 1939 гг. "Возложение венков к мемориалу является традиционным мероприятием в преддверии 9 мая. Монумент, отремонтированный китайской стороной, поддерживается в хорошем состоянии", - сообщил ТАСС российский дипломат, принимавший участие в возложении. По его словам, на встрече с представителями городского правительства китайской стороной было подчеркнуто, что здесь помнят подвиг советских летчиков и тот вклад, который они внесли в победу над милитаристской Японией, а также военно-техническую помощь Советского Союза.

Мемориал военных летчиков в Нанкине является одним из крупнейших в стране захоронений пилотов китайских ВВС и иностранных летчиков- добровольцев, участвовавших в войне с Японией (1937-1945 гг.) на территории Китая. На нем выбиты имена 3304 китайских, американских и советских военнослужащих.

После вторжения японских милитаристов в Китай Советский Союз одним из первых пришел на помощь китайскому народу. Китайской стороне был предоставлен кредит в размере $250 млн, что позволило в кратчайшие сроки поставить самое совершенное на тот период вооружение и технику. Особую роль в этой помощи сыграли советские летчики-добровольцы, которые одерживали блестящие победы в боях с японскими ВВС. В боевых действиях на территории Китая в 1937-1940 гг принимало участие свыше 5 тыс. советских граждан.

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