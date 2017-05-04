СМИ: в Китае создадут аналог Wikipedia

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Работа по созданию онлайн-версии национальной универсальной энциклопедии началась в Китае. Но, в отличие от Wikipedia, наполнять ее информацией смогут лишь компетентные авторы из государственных университетов, без возможности свободного редактирования всеми желающими. К этому проекту, по сообщению газеты South China Morning Post, привлечено более 20 тысяч представителей научных кругов.
Всего энциклопедия будет содержать более 300 тысяч записей и публикаций "обо всем на свете" объемом примерно в тысячу слов каждая. По содержанию она станет вдвое крупнее, чем, например, старейшая энциклопедия на англоязычном языке - "Британника". Последняя, кстати, в 2012 году отказалась от выпуска "бумажных" изданий, который велся в течение 244 лет, и перешла на мультимедийный формат.
Китайский онлайн-ресурс планируется запустить уже в следующем году. Этот проект был одобрен Госсоветом КНР еще в 2011 году, но работа над ним началась только сейчас.
Что касается Wikipedia, то доступ в КНР к ней в целом открыт, однако некоторые "политически чувствительные" разделы этой энциклопедии заблокированы для китайских пользователей. Вместе с тем некоторые отечественные интернет-компании, такие как Baidu и Qihu 360, самостоятельно запустили собственные версии энциклопедических ресурсов, которые пользуются значительным спросом.