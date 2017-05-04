Доступ к госуслугам через МФЦ имеют 96% граждан РФ

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Работа многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на сегодняшний день охватывает 96% населения России. Об этом говорится в материалах к совместному заседанию Госсовета и президентской Комиссии по мониторингу выполнения "майских указов".
В настоящее время по стране открыто более 2,7 тыс. таких центров, а в отдаленных и малонаселенных пунктах создано свыше 10 тыс. территориальной обособленных подразделений МФЦ. "Доступ к государственным и муниципальным услугам через эту сеть имеет 96% населения России", - говорится в документе.
Наиболее востребованные населением услуги в МФЦ - получение паспорта, оформление документов на недвижимость, регистрация по месту жительства и др.
В материалах рабочей группы Госсовета отмечается, что следующим этапом развития сети МФЦ должно стать "повышение качества и расширение перечня востребованных услуг, например, получение загранпаспорта, подача налоговой декларации". "Необходимо также обеспечить электронное взаимодействие ведомств с тем, чтобы исключить требование предоставления гражданами документов, которые ведомства могут получить самостоятельно в рамках электронного документооборота", - говорится в справке.