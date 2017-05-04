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Песков не прокомментировал инициативу "Единой России" о правовом статусе символов Победы

Общество
4 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" проработает вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. В Кремле нет сформулированной позиции по инициативе "Единой России" об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе.

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"Вы знаете, у нас никакой позиции сформулированной нет, я ничего не могу сказать в этой связи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу "единороссов".

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" проработает вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе. По словам заместителя секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутата Госдумы Евгения Ревенко, подобные меры вызваны тем, что в последнее время участились случаи "циничного" использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне в коммерческой рекламе. При этом юридический статус таких символов не зафиксирован в действующем законодательстве.

Депутат считает, что это позволит разработать ряд поправок в федеральное законодательство, в том числе в закон "О рекламе", и, соответственно, защитить "символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения".

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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