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WorldSkills Russia обсудит систему переподготовки кадров на пленарном заседании 16 мая

Общество
4 мая, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Пленарное заседание "Школа жизни: сколько профессий приходится осваивать современному человеку?" соберет политиков и крупнейших экспертов в области образования

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пленарное заседание Союза WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы"), участники которого обсудят эффективность системы переподготовки кадров, пройдет 16 мая в Краснодаре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе союза. Мероприятие пройдет в рамках финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia.

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Пленарное заседание "Школа жизни: сколько профессий приходится осваивать современному человеку?" пройдет 16 мая и соберет политиков и крупнейших экспертов в области образования. "Союз "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" призван развить кадровый потенциал страны для выхода из сырьевого тупика. Ни для кого не секрет, что мы остро нуждаемся в высококлассных специалистах - в "синих воротничках", способных выпускать качественную продукцию, товар с высокой добавленной стоимостью. Но сегодня существует большой разрыв между запросами реальной экономики и возможностями системы профобразования", - сказал ТАСС генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

По его словам, реформируя систему профобразования, WorldSkills Russia одновременно устраняет дефицит квалифицированных кадров. "Именно в движении WorldSkills Russia система образования встречается с реальным сектором экономики. Те компетенции, которым обучают в модернизируемых при нашем участии колледжах, нужны не министерству образования, а конкретным отраслям народного хозяйства - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, информационных технологиях, сфере услуг", - подчеркнул Уразов.

"Наши чемпионаты задают новые стандарты обучения и работы на производстве, Академия WorldSkills готовит современных преподавателей и мастеров колледжей. Сегодня мы формируем основу для развития в России системы непрерывного образования", - заключил гендиректор cоюза.

ТАСС совместно с Союзом WorldSkills Russia организуют пленарное заседание в рамках деловой программы финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет. В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

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