ОНФ раскритиковал систему независимой оценки качества услуг в социальной сфере

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов на заседании Госсовета раскритиковал систему независимой оценки качества услуг в социальной сфере (НОК).

"Несмотря на значительные усилия властей, сделать независимую оценку действенным механизмом повышения качества услуг, мы считаем, не удалось", - сказал Анисимов.

По его словам, активисты ОНФ провели выборочную оценку учреждений, которые прошли процедуру НОК. "Официальные оценки в системе НОК не совпадают с мнением людей. В половине случаев официальная оценка выше той, которую поставили граждане", - сказал Анисимов.

Кроме того, глава исполкома отметил, что иногда при независимой оценке качества "одна бюджетная организация проверяет другую, часто подведомственную", а также нередки случаи, когда оценка качества происходит на основе опросов крайне незначительного количества получателей услуг.

В этой связи он высказал предложения "фронтовиков" по улучшению системы НОК. "Необходимо исключить возможность аффилированности организаций и должностных лиц в ходе проведения независимой оценки качества услуг, упростить анкеты для заполнения гражданами, интегрировать НОК в систему контрольно-надзорной деятельности и сформировать единую систему прямой и обратной связи с гражданами", - подчеркнул Анисимов.

Закон о независимой оценке качества оказания услуг в социальной сфере был принят Госдумой в 2014 году. Независимая оценка ведется по пяти направлениям: открытость информации об организации услуг, комфортность условий предоставления услуг, время ожидания услуг, компетентность, доброжелательность и вежливость специалистов, а также удовлетворенность населения качеством оказания услуг. В каждом субъекте РФ созданы общественные советы, которые выбирают организации для проведения независимой оценки. Каждая организация должна подвергаться независимой оценке не реже чем раз в три года.