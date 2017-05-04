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"Издательство АСТ" планирует оспорить штраф за карты России с ошибками

Общество
4 мая, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В издательстве отметили, что "все выявленные нарушения являются незначительными и носят характер технических погрешностей"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Издательство АСТ" намерено оспорить в Верховном суде РФ решение о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей в связи с изданием карт с некорректным указанием российских границ, в том числе в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ".

"Издательство АСТ" считает возможным обжаловать решение суда в Верховном суде Российской Федерации, - отметили в пресс-службе. - Все вмененные издательству нарушения не являются грубыми... и не повлекли за собой серьезных последствий, перечисленных в законе". "Все выявленные нарушения являются незначительными и носят характер технических погрешностей, а значит, не должны нести за собой привлечение к административной ответственности", - отметили представители издательства.

Кроме того, в "Эксмо-АСТ" заявили, что "все отмеченные недостатки для новых тиражей атласов устранены".

В размещенном в четверг на сайте Росреестра сообщении говорится, что "Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил законность привлечения ООО "Издательство АСТ" к административной ответственности в связи с нарушением организацией лицензионных требований и условий при издании картографических материалов".

В Росреестре напомнили, что ранее в рамках осуществления федерального государственного надзора в области геодезии и картографии была осуществлена контрольная закупка атласов с контурными картами по географии России для 8 и 9 классов, описывающих, в том числе географические районы страны.

"В результате проверки выявлено неправильное отображение наименований географических объектов, а также нарушение технических требований и норм, - говорится в сообщении. - Например, используется недопустимая аббревиатура "Рос. Фед." Неточно показаны границы между Россией и Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на перешейке Крымского полуострова. Не показана госграница между Россией и США в Беринговом проливе". Всего было выявлено более 60 неточностей и ошибок, допущенных при обозначениях границ, названий населенных пунктов и природных объектов.

Решением суда на "Издательство АСТ" наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

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