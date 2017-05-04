"Ночные волки" почтили память красноармейцев в Братиславе и Будапеште

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Участники мотопробега "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки" почтили память советских воинов-освободителей на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе и возложили венки к мемориалу советских воинов в Будапеште.

"Из Венгрии мы прибыли в столицу Словакии", - сообщил ТАСС возглавивший колонну байкеров вице-президент отделения "Дороги Победы" одного из крупнейших в Европе мотоклубов Виталий Кузнецов. "Мы проехали, практически, уже половину маршрута по дорогам Победы. В Словакии нам оказывают самый теплый прием", - подчеркнул он. В церемонии на "Славине" приняли участие более 200 байкеров, словацких ветеранов и представителей общественности, соотечественников и российских дипломатов. Поклониться советским героям со знаменами России и Сирии в руках пришли лидеры и активисты сирийской общины в Словакии.

Выступивший на церемонии посол РФ в Словакии Алексей Федотов подчеркнул, что разгром фашизма сплотил европейские народы, стремящиеся совместно строить мирное будущее. Мотопробег стал проявлением этого единения и благодарности граждан самых разных стран советским солдатам-освободителям.

"Это очень хорошая, позитивная акция, направленная на сохранение памяти красноармейцев. Сформировалась настоящая антифашистская коалиция мотоциклистов, которые участвуют в движении "Дороги Победы". Они представляют многие страны Европы", - подчеркнул Алексей Федотов.

На "Славине" находятся могилы 6845 красноармейцев, погибших при освобождении Словакии. В боях за свободу словацкого народа отдали жизни более 63 тысяч бойцов Красной Армии.

"Дороги Победы - 2017" стартовали 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. "Ночные волки" проехали Россию и Белоруссию, поклонились памяти воинов-освободителей в Польше, Венгрии и Словакии. Их дальнейший маршрут проходит через Чешскую Республику на Дрезден и Берлин.