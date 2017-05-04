Место бойни в Орландо станет музеем толерантности

Ночной клуб Florida Pulse, где погибли 49 человек в июне 2016 года © AP Photo/Chris O'Meara

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ночной клуб в городе Орландо (штат Флорида), где в результате нападения погибли 49 человек, станет мемориалом памяти жертв и музеем толерантности. Об этом сообщила владелица заведения Florida Pulse Барбара Пома.

"То, что некогда было местом радости и веселья, теперь станет священным", - подчеркнула она на состоявшейся пресс-конференции.

"Решено провести опрос, чтобы определиться с дизайном мемориала. Его общий смысл уже сформулирован. Также предстоит понять, следует ли сносить здание клуба, чтобы построить на его месте музей", - уточнила Пома.

Она основала общественный фонд onePULSE Foundation, который в дальнейшем займется всеми организационными вопросами проекта создания музея.

Нападение на расположенный в городе Орландо клуб Florida Pulse, где собирались лица нетрадиционной сексуальной ориентации, было совершено 12 июня 2016 года. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 человек и ранил еще 53, он был застрелен полицией. Эта атака считается самой кровавой в новейшей истории США. По данным властей, Матин поддерживал террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).