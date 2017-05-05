"Одноклассники" 9 мая будут транслировать парады из 12 городов России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" в День Победы проведет трансляции парадов из 12 городов России и предложит пользователям спеть в прямом эфире песню "Нам нужна одна победа". Об этом сообщила пресс-служба компании Mail.Ru, в которую входит соцсеть.

"В этом году в социальной сети можно будет посмотреть парады из 12 городов. Трансляции охватят крупнейшие города России: от Калининграда до Владивостока", - говорится в пресс-релизе.

"Одноклассники" совместно с рядом СМИ проводят акцию "Одна на всех". Все желающие в прямом эфире с помощью стримингового приложения могут спеть знаменитую песню "Нам нужна одна победа" Булата Окуджавы, написанную для фильма "Белорусский вокзал". Лучшие трансляции с хэштегом #однанавсех попадут в праздничный эфир канала НТВ, отмечает пресс-служба.

С 8 мая в "Одноклассниках" заработает новое приложение под названием "9 мая. Яркая память". "С помощью нейронных сетей, на которых работает сервис, пользователи смогут сделать цветными архивные черно-белые фотографии. Причем приложение будет работать и после 9 мая", - указано в сообщении.

Кроме того, 3 и 4 мая Министерство обороны РФ в своей официальной группе в "Одноклассниках" впервые в прямом эфире показало, как военная техника готовится к Параду Победы в Москве. 3 мая зрители могли наблюдать за ночной репетицией парада бронетехники, а 4 мая в группе ведомства прошла трансляция тренировки воздушной части парада, которая велась с борта вертолета Ми-8АМТШ.

В этом году 9 мая отмечается 72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.