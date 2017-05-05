Путин поручил усовершенствовать нормы по борьбе с запрещенной информацией в интернете

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать и усовершенствовать правовые механизмы, направленные на противодействие распространению запрещенной информации в интернете. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 3 апреля в Санкт-Петербурге медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Роскомнадзору проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и с привлечением ОНФ эффективность правовых механизмов, направленных на предотвращение и пресечение использования в сети Интернет информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации, и представить предложения по их совершенствованию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по данному поручению должен быть сделан до 1 июля 2017 года.
В ходе дискуссии на медиафоруме 3 апреля президент подчеркивал, что государство не должно единолично вырабатывать правила работы интернета, нужно решать этот вопрос в диалоге с обществом. Он напомнил также, что некоторые высказывали опасения, будто государство "все запретит" в интернете. "Нет, не запретили, - констатировал Путин. - Все функционирует и функционирует нормально, более того - многие считают, что этого недостаточно, надо еще жестче".
По словам президента, в российском интернете сейчас введены ограничения на детскую порнографию, пропаганду терроризма, суицидов, распространение наркотиков. В целом Путин заметил, что существующих ограничений пока достаточно, а общим подходом призвал сделать такой: "Нельзя все, что запрещено в законе. И это уже как-то аккуратно, цивилизованно и технологично (нужно) отработать в интернете".