На Мамаевом кургане открыли стелу погибшим в Сталинградской битве осетинам

ВОЛГОГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Стелу погибшим в Сталинградской битве осетинам открыли на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением всех воинских почестей. На военно-мемориальном кладбище прогремел троекратный ружейный залп, в исполнении военного духового оркестра прозвучал Гимн России, перед памятником торжественным маршем прошли воины роты почетного караула.

"Эмоции переполняют каждого, кто приходит, приезжает на Мамаев курган. Открытие памятной стелы погибшим осетинам - для нас очень важное событие. Около 5 тыс. осетин участвовало в Сталинградской битве, многие из них погибли, и сегодня мы отдаем им дань памяти", - сказал министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, выступая на церемонии открытия монумента.

Стела высотой около полутора метров выполнена из черного гранита. На ней золотом вытеснены слова на русском и осетинском языках: "Вечная память сынам Осетии-Алании, павшим защищая Сталинград". В центре памятника - герб Осетии, в левом верхнем углу - орден Отечественной войны.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщают, что для установки памятника руководство Волгоградской области выделило участок по просьбе общественной организация «Алания», объединяющей осетин региона. Все работы по изготовлению и установке были проведены за счет частных пожертвований.

Это уже 12-й памятный знак, открытый в разные годы на военно-мемориальном кладбище Мамаева кургана уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее здесь были установлены мемориальные плиты и памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.

Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне и одной из самых кровопролитных в истории человечества: в ней погибло около 500 тыс. советских воинов. В этом сражении участвовало более 5 тыс. выходцев из Осетии, многие из которых пали смертью храбрых.