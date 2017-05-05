Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Мамаевом кургане открыли стелу погибшим в Сталинградской битве осетинам

Общество
5 мая, 14:15 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Ранее на военно-мемориальном кладбище Мамаева кургана были установлены мемориальные плиты и памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Вологодской, Ростовской областей и других субъектов РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Стелу погибшим в Сталинградской битве осетинам открыли на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением всех воинских почестей. На военно-мемориальном кладбище прогремел троекратный ружейный залп, в исполнении военного духового оркестра прозвучал Гимн России, перед памятником торжественным маршем прошли воины роты почетного караула.

"Эмоции переполняют каждого, кто приходит, приезжает на Мамаев курган. Открытие памятной стелы погибшим осетинам - для нас очень важное событие. Около 5 тыс. осетин участвовало в Сталинградской битве, многие из них погибли, и сегодня мы отдаем им дань памяти", - сказал министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, выступая на церемонии открытия монумента.

Стела высотой около полутора метров выполнена из черного гранита. На ней золотом вытеснены слова на русском и осетинском языках: "Вечная память сынам Осетии-Алании, павшим защищая Сталинград". В центре памятника - герб Осетии, в левом верхнем углу - орден Отечественной войны.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщают, что для установки памятника руководство Волгоградской области выделило участок по просьбе общественной организация «Алания», объединяющей осетин региона. Все работы по изготовлению и установке были проведены за счет частных пожертвований.

Это уже 12-й памятный знак, открытый в разные годы на военно-мемориальном кладбище Мамаева кургана уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее здесь были установлены мемориальные плиты и памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.

Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне и одной из самых кровопролитных в истории человечества: в ней погибло около 500 тыс. советских воинов. В этом сражении участвовало более 5 тыс. выходцев из Осетии, многие из которых пали смертью храбрых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
4
Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима
5
ЦТАК: завербованный разведкой США и Южной Кореи гражданин КНДР работал в Хабаровском крае
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама