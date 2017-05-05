Заксобрание Чечни предлагает разрешить экспертизу трупов без вскрытия

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Депутаты чеченского республиканского парламента внесли в Госдуму поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан", которые предусматривают проведение виртуальной аутопсии - патолого-анатомического исследования тела умершего с помощью высокотехнологичного оборудования (без вскрытия).
Соответствующие документы размещены в электронной базе нижней палаты.
"Сложившаяся практика выдачи трупов родственникам для захоронения без патолого-анатомического исследования приводит к невозможности дачи объективной оценки качеству оказания медицинских услуг, нарушению прав граждан на квалифицированную медицинскую помощь, поскольку причины летального исхода, правильность определения диагноза, своевременность и качество оказанной помощи не устанавливаются", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Чеченские депутаты предлагают ввести в законодательство понятие "виртуальная аутопсия". Это "неинвазивный метод патолого-анатомического исследования трупа путем получения, обработки и анализа цифровых данных в результате применения специальных компьютерно-информационных технологий (оптических сканеров, магнитно-резонансной томографии)".
По мнению авторов инициативы, исследование трупов без проведения вскрытия, а с использованием средств роботизированной системы в сочетании с компьютерной томографией позволит фиксировать причину смерти и сохранять на электронных носителях всю информацию о теле. Это "даст возможность установить причины смерти и подтвердить диагноз заболевания умершего без проведения вскрытия трупа", резюмируют парламентарии.