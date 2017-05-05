МЧС считает небезопасной акцию новосибирских альпинистов в горах Алтая

ГОРНО-АЛТАЙСК/НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области организует массовое восхождение группы в рамках акции "Бессмертный полк" на одну из вершин в ущелье Актру в Республике Алтай, однако руководители регионального МЧС называют это решение рискованным и необдуманным. Организаторы восхождения не проинформировали о своих действиях спасателей и не зарегистрировались в Алтайском поисково-спасательном отряде, в связи с чем МЧС обратилось к властям Новосибирской области и в правоохранительные организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы узнали об этой акции из социальных сетей. Организаторы массового восхождения не проинформировали спасателей, отказались от регистрации в Алтайском поисково-спасательном отряде. Руководство ГУ МЧС России региона письмом проинформировало губернатора Новосибирской области о рискованном для жизни и здоровья людей массовом мероприятии и попросило по мере возможности повлиять на ситуацию. Мы обратились также в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации", - уточнили в ведомстве.

Как стало известно МЧС, 9 мая в ущелье Актру на вершину высотой 3,4 тысячи метров запланировано восхождение как минимум 90 человек, и многие будут совершать восхождение на горную вершину впервые. В МЧС указали, что организаторы нарушают постановление РФ, согласно которому все туроператоры обязаны не менее чем за 10 дней информировать спасателей, поисково-спасательные отряды об опасных походах. Спасатели уверены, что трех инструкторов по альпинизму, которые привлечены к акции, недостаточно.

В пресс-службе правительства Новосибирской области ТАСС подтвердили, что соответствующее обращение в пятницу поступило в канцелярию администрации губернатора и правительства региона и будет рассмотрено. Получить комментарий самих представителей альпинистской организации пока не удалось, т. к. они находятся на сборах с 28 апреля в горах вне зоны действия мобильной связи. Однако один из организаторов акции альпинист Глеб Соколов разместил официальное заявление на профессиональном портале, опровергнув заявление МЧС об опасности мероприятия: "Каждый раз 9 мая мы совершаем массовое восхождение, посвященное Великой Победе. Гора Юбилейная (3403м) - одна из простейших и безопасных в районе, поэтому вершины достигают практически все".

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах Алтая сохраняется высокий риск схода лавин на туристических маршрутах - это последствия аномально большого количества снега. Высота снежного покрова значительно превышает норму, перепады температуры создают благоприятные условия для движения снега, а осадки будут наблюдаться до конца мая. В МЧС отмечают, что трагические случаи в ущелье Актру были уже в этом году - 31 марта там погиб турист из Кемеровской области, а в 2016 году там погибла группа из четырех опытных альпинистов.