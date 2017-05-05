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Долю трафика РФ через зарубежные серверы планируют снизить в 12 раз к 2020 году

Общество
5 мая, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Показатель должен сократиться с существующих 60 до 5%

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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Доля внутреннего сетевого российского трафика, проходящего через иностранные серверы, снизится до 5% к 2020 году с нынешних 60%. Такие параметры установлены в программе "Цифровая экономика" Минкомсвязи России, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, не превышает 5% (к 2020 году)", - говорится в пункте программы, касающегося обеспечения информационной безопасности. В материалах отмечается, что в 2017 году этот показатель составляет 60%.

Как пояснил ТАСС советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, огромный поток российских коммуникаций проходит через иностранные серверы, и связано это с тем, что каналы коммуникаций внутри страны достаточно слабые.

"Нам требуется расширение внутренних каналов. Связь между Москвой и Санкт-Петербургом, сейчас она у нас идет в основном через зарубежные каналы. Если прям сейчас, гипотетически представим себе, по каким-то причинам зарубежье будет закрыто, то у нас будет свой внутренний подколлапс, потому что у нас нет таких объемов каналов между регионами", - сказал он.

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Клименко, Герман Сергеевич
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