Кабмин внес в Госдуму законопроект, разрешающий МФЦ регистрировать рождение и смерть

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить многофункциональным центрам государственных услуг (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что органы записи актов гражданского состояния сохранят свои функции.