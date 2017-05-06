Кабмин внес в Госдуму законопроект, разрешающий МФЦ регистрировать рождение и смерть

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить многофункциональным центрам государственных услуг (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что органы записи актов гражданского состояния сохранят свои функции.