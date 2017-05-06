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Шествие "Бессмертного полка" состоится в Риге и других городах Латвии

Общество
6 мая, 10:18 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

В рамках акции также создается "Книга памяти" - электронная база данных, включающая истории, воспоминания и фотографии победителей

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РИГА, 6 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Латвии в День Победы в Риге и других городах республики. Ее участники почтят память сражавшихся против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказала одна из организаторов шествия, лидер молодежной общественной организации "ПЕРОМ" Маргарита Драгиле.

Интервью

Маргарита Драгиле

Глава молодежной организации "ПЕРОМ": "Бессмертный полк" в Риге — это акция памяти

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"Эту акцию мы проводим третий год подряд, и она стала уже неотъемлемой частью празднования Дня Победы в Риге", - сказал Драгиле. "Колонна проследует по маршруту предыдущих двух лет до памятника Советским воинам - освободителям Риги. Там мы проведем акцию "Дети полка" - маленькие участники сделают бумажных журавликов и выпустят их в небо. В этом году их будет 72 - в честь годовщины Великой Победы", - сообщила она.

По словам Драгиле, в рамках акции также создается "Книга памяти" - электронная база данных, включающая истории, воспоминания и фотографии победителей, которая на сегодняшний день насчитывает свыше 1,5 тыс. документов. "Ежегодно мы также выпускаем брошюру - сборник материалов на основе этой виртуальной книги. В нее входят самые эмоциональные и трогательные истории и воспоминания, которыми с нами делятся люди. Этот сборник мы печатаем каждый год к 9 мая, чтобы вручить его в качестве подарка участникам акции "Бессмертный полк", - отметила она.

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Особенность "Бессмертного полка" этого года - субботники по подготовке к акции, подчеркнула Драгиле. "Три субботы подряд вплоть до 9 мая мы собирались, чтобы помочь людям сделать портреты своих героев. Мы раздавали планшеты, на которые можно наклеить фотографии, записывали истории в электронную "Книгу памяти". Субботники вызвали очень большой интерес, особенно среди пенсионеров, которым сложно совладать с интернетом", - сказала она.

Впервые памятная акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Латвии 9 мая 2015 года. Колонна людей с портретами членов своих семей, которые воевали против гитлеровской Германии, прошла маршем к памятнику Советским воинам - освободителям Риги в парке Победы. В прошлом году акция состоялась уже в семи городах республики - Риге, Юрмале, Резекне, Даугавпилсе, Саласпилсе, Айзкраукле и Елгаве.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть людей, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения, именно в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его постаменту и поздравить ветеранов.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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