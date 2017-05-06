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В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО

Общество
6 мая, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

За последние четыре года родились более сотни детей

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) отмечает рост рождаемости детей в СИЗО. Об этом сообщила руководитель медико-санитарной части УФСИН по Москве Галина Тимчук. За последние четыре года родились более сотни малышей.

"У нас с каждым годом количество родившихся детей у женщин, содержащихся под стражей, растет. За последние три-четыре года - почти вдвое. Если ранее в год рождались примерно 15-16 детей, то сейчас - уже до 30 и выше", - сообщила она.

Каждую роженицу в соответствии с законом вывозят в городскую больницу, где у них принимают роды, а при возвращении в единственный женский СИЗО в Москве - СИЗО-6 в Печатниках - обеспечивают необходимыми условиями проживания с детьми, включая особый режим питания, специальные камеры.

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